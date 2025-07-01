Ä¹ºê»Ô¤Ï£±Æü¡¢£¸·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊ¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤Î»ùÆ¸¹ç¾§¤Î¶ÊÌÜ¤¬¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥Î¥­¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬¸Î¶¿¤ÎÄ¹ºê¡¦»³²¦¿À¼Ò¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë¼ùÎð£µ£°£°Ç¯¤ÎÈïÇú¥¯¥¹¥Î¥­¤òÂêºà¤ËÀ©ºî¡£¥¯¥¹¥Î¥­¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÂº¤µ¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡×¤òÉÁ¤­¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤¬Åù¤·¤¯À¸¤­¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ø¤Î´ê¤¤¡×¤ò¹þ¤á¤¿¡££²£°£±£´Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£È£Õ£Í£Á£Î¡×¤Î£±¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê»Ô