¡Öºå¿À£²¡Ý£±µð¿Í¡×¡Ê£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¤¬¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤Ç³ÝÉÛ²íÇ·£Ï£Â²ñÄ¹¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£¶å²óÉ½¡¢µð¿Í¤Î¹¶·âÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¾å¤Ë¤¤¤ëºå¿À¤ÎÊý¤¬¤·¤ã¤«¤ê¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³ÝÉÛ²ñÄ¹¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢²¬ÅÄ¸ÜÌä¤â¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ºå¿À¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÃ£¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤â¤®¤È¤Ã¤¿£±¾¡¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ë²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤Ö¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³