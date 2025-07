ルパン三世の約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション、『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』(公開中)。1995年からルパン三世を演じている栗田貫一さん(67)にインタビュー。最新作について、またルパン三世を演じることになった当時について伺いました。■最新作は硬派なルパン「不二子ちゃんともとっつぁんとも言わない」1996年に公開された『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来の2D劇場版アニメーションとなった今作。