¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬1Æü¡¢Ëè²Æ¹±Îã¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¡É¤Î»Ñ¤â¡ª¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¡¢ºÒ³²Éü¶½¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÎØ¤ò¹­¤²¤ë¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¶¯¤¤ÁÛ¤¤