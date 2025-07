浜崎あゆみが7月1日、自身のInstagramを更新。真剣な眼差しで挑むリハーサルの様子を投稿している。 (関連:【写真】浜崎あゆみ、真剣な眼差しに「横顔綺麗」) 浜崎はアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-』を開催中で、7月5日にシンガポール公演を控えている。Instagramには「You may only see the beautiful side.(美しい面しか見えないかもしれない)」と綴り、リハ