¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬£±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡££¶·îËö¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡££±Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î£Á£ð£è£ò£ï£ó£Ñ£õ£å£å£î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Çò¤¤Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤¬Èþ¤·¤¤ÎÃ¤·¤²¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢¾åÉÊ¤µ¤¬ºÝ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÒÆ£¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£±£°·î¤ËÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤È·ëº§¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ£²£²Ç¯£±·î¤ËÂè£±»ÒÄ¹ÃË¡Ê£³