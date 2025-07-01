¡ØÊ¹¤­¼è¤ê¤¬¶ì¼ê¤¹¤®¤ëÃË»Ò¤ÎÆü¾ï¡Ù¡Ê±«ºù¤¢¤Þ¤ª¤¦/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡ØÊ¹¤­¼è¤ê¤¬¶ì¼ê¤¹¤®¤ëÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÆü¾ï¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤àÊ¹¤­¼è¤êº¤Æñ¾É¡ÊLiD¡Ë¡¢Ä°³Ð¾ðÊó½èÍý¾ã³²¡ÊAPD¡Ë¤ò»ý¤Ä·ëÍ§¤Ï¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤­¼è¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¡£À¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¸À¸ì¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Í§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÅ¬Åö¤ÊÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·ëÍ§¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¶ä»Ê¤Ï¤è¤­Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤·À¼¤¬¤È¤Æ¤âÊ¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤¢¤ê