¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤ÎNSC¹Ö»Õ¤¬¡Ö²½¤±¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¦·Ý¿Í¥Ù¥¹¥È3¡×¤òÁª½Ð¡£¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥é¥Ã¥­¥£ÃÓÅÄ¤¬Âè2°Ì¤Ë¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤òÁª¤Ö¤È¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤âÂç¤­¤¯¤¦¤Ê¤º¤­¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡Û20ºÐÅö»þ¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Î¼Ì¿¿¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å³èÌö