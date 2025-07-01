¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/01¡ÛHIPHOP¡¿R¡õB¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¸¡¼¡Ë¤¬¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤ÎÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÈG-SHOCK¡É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Ã»ºý¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛXG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ñ¤¤¤¿ÈþÊ¸»ú¢¡HINATA¡¢Ã£É®¤Ê»ú¤ÇÃ»ºýÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼·Í¼¤òÌÜÁ°¤Ë¤³¤ì¤«¤é¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÂç¤­¤ÊÃ»ºý¤ÇÈäÏª¡£¡Ö·î¤Ç¥é¥¤¥Ö¡×¤È¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢JURIN¤Ï¡ÖÀè·î