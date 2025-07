TOMORROW X TOGETHERが、4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のトラックリストを公開した。 今回のアルバムにはタイトル曲「Beautiful Strangers」の他、「Upside Down Kiss」、「Ghost Girl」、「Sunday Driver」、「Dance With You」、「Take My Half」、「Bird of Night」、「Song of the Stars」の全8曲が収録される。 「Beautiful Strangers」は、トラップリズムのヒップホップジャンル曲で、甘美なメロディーとエネル