ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡Ê69¡Ë¤¬»²±¡Áª¡Ê7·î3Æü¸ø¼¨¡¢20ÆüÅê³«É¼¡ËÈæÎãÂåÉ½¤Ë¼ÒÌ±ÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿²ñ¸«¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£µªÆ£»á¤Ï¡¢¥é¥µ¡¼¥ë¤Î²ñ¸«Æ°²è¤ò°úÍÑ¤·¡Ö·ÝÇ½¿Í½Ð¿È¤ÎÎ©¸õÊä²ñ¸«¤È¤·¤Æ¤ÏÉáÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¡É´Î¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿Î©¸õÊä²ñ¸«¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë²ñ¸«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¡ÖÎ©¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤²ñ¸«¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¤