【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ENHYPEN、日本4thシングル「宵 -YOI-」収録の全3曲のタイトルも明らかに! ENHYPENが、日本4thシングル「宵 -YOI-」に収録される新曲2曲のトラックサンプラーを公開した。 同時に「宵 -YOI-」収録の全3曲のタイトルもベールを脱いだ。タイトル曲「Shine On Me」「Echoes」の2曲の日本オリジナル曲、そして「Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]」が収録さ