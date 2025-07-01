８時５０分に日本日銀短観（2025年 第2四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 日銀短観（2025年 第2四半期）08:50 予想10.0前回12.0（大企業製造業・業況判断) 予想9.0前回12.0（大企業製造業・先行き) 予想34.0前回35.0（大企業非製造業・業況判断) 予想29.0前回28.0（大企業非製造業・先行き) 予想10.0%前回3.1%（大企業全産業・設備投資)
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