º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè67ÏÃ¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¹âÃÎ¿·Êó¤¬Í¼´©È¯¹Ô¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÊÔ½¸Ä¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ÈÀèÇÚµ­¼Ô¤Î´äÀ¶¿å¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤È¶¦¤ËÍ¼´©¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯ÊÔ½¸¶ÉÆâ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤Ï¡¢Åì³¤ÎÓ¤ÎÄó°Æ¤Ç¶õ¤­Éô²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£°ìÊý¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¿Ê