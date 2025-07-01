¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥µ¥Þ¡¼ 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Íµ¤¤ÎÍ­ÎÁ¥·¥ç¡¼¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ç¡¼ 2025¡×¤Ê¤É¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï»Í¹Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÎ¾Æ»²½¤Î¥Ð¥®¡¼¤¬Âç³èÌö¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á¥ã¡¼¢£¤Ä¤¤¤Ë²Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ