ソニー・クリエイティブプロダクツは、世界中で愛され続けているPEANUTSのコミック誕生75周年を記念し、特別なアート「Happiness is Connecting through Art幸せはアートでつながること」を作成しました。 PEANUTSコミック誕生75周年 ソニー・クリエイティブプロダクツは、世界中で愛され続けているPEANUTSのコミック誕生75周年を記念し、特別なアート「Happiness is Connecting through Art幸せはアートでつ