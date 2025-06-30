¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/30¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢Èþ¥ï¥­µ±¤¯¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¼èºà¤ÏÅÏî´¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡ô18¡Ê6·î30Æü¤Ë¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£¢¡ÅÏî´½í¡Ö¿·¤·¤¤È¯¸«¡×½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ÖÉáÃÊ¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«