6·î¤Î´Ä¶­·î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¹ºê»Ô¤È´ë¶È¤¬¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¹ºê»Ô¤Î¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ä¹ºêËÜ¼Ò¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡£ ¡Ê³èÆ°»²²Ã¤Î¼Ò°÷¡Ë ¡ÖÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥êー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡× º£·î¤Î´Ä¶­·î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤ä»ÜÀß¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ø¥Õ&