2025Ç¯6·î½÷Í¥¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°É¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¥ëー¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¡Ù¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û°É¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤¿¤Á º£²ó°É¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ëー¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡£¡ØLibrairie du Louvre¡Ê¥ê¥Ö¥é¥êー¡¦¥Ç¥å¡¦¥ëー¥ô¥ë¡Ë¡Ù¤È¡ØBoutique du Louvre¡Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥å¡¦¥ëー¥ô¥ë¡Ë¡Ù¡£2¼ïÎà¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï±Ä¶È