30Æü¸á¸å6»þ33Ê¬¤´¤íºÇÂç¿ÌÅÙ£µ¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ£µ¼å¤ò±âÈþÃÏÊý¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¿Ì¸»¤Ï¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó30¥­¥í¥áー¥È¥ë¡£ ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï5.1¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¡¢ ¿ÌÅÙ£µ¼å¤¬¼¯»ùÅç½½ÅçÂ¼¡¦°­ÀÐÅç ¿ÌÅÙ£³¤¬±âÈþ»Ô¡¢ ¿ÌÅÙ£²¤¬´î³¦Ä®¡¢½½ÅçÂ¼¡¦¿ÛË¬Ç·À¥Åç¡¢¾®ÊõÅç ¿ÌÅÙ£±¤¬ÂçÏÂÂ¼¡¢À¥¸ÍÆâÄ®¡¢Î¶¶¿Ä®¡¢½½ÅçÂ¼¡¦ÃæÇ·Åç¡¢Ê¿Åç