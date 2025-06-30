¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬¿å¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡£Àè½µ¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿åÊÕ¤ÇÌ¿¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¢£³¤¾åÊÝ°Â´±¡Ö¶þ¿­¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡×ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥×ー¥ë¤Ç¤Ï28Æü¡¢³¤¾åÊÝ°Â´±¤ò¾·¤¤¤¿¿å¤Î°ÂÁ´¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£Ìç»Ê³¤¾åÊÝ°ÂÉô ·ÙÈ÷µßÆñ²Ý¡¦Ä»À¥¹§Ê¸¤µ¤ó¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÉâ¤¤¤Æ