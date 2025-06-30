¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤³¤Î²Æ¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¿åÍË¤è¤ë9»þ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡£Âç¿¹ÆîÊþ¡ßÁêÍÕ²íµª¡ß¾¾²¼Æà½ï¤Î¹ë²Ú¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ç7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆ±ºî¤Î¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡£º´Æ£¹À»Ô¡¢±óÆ£·û°ì¡¢¸÷ÀÐ¸¦¤¬±é¤¸¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤ËÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ½¹ð30ÉÃPR¡È¸½ÂåÁÜºº¤Î¥­¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤­ºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡ÖSSB