Íè·î³«Ëë¤¹¤ëÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤­¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤Ç¸µÂç´Ø¤ÎÄ«Çµ»³¤Ï¡¢²Æ¾ì½ê¤Ç6¾¡1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¡¢À¾¤ÎËë²¼É®Æ¬¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤Ç²Æ¾ì½ê¤Ç4¾¡¤ò¤¢¤²¤¿±º»³¤Ï¡¢¤·¤³Ì¾¤òÄá±Ñ»³¤ËÊÑ¤¨¡¢À¾¤ÎËë²¼¸Þ½½ËçÌÜ¤È¤·¤ÆÈÖÉÕ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ÏÍè·î13ÆüÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥êー¥Ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£