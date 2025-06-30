½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ZOC¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹Ì÷»Ò¡Ê37¡Ë¤¬30Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¼«É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡ÖÂç¿¹Ì÷»Ò¤Ï¡È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¡É¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÀ»°è¤Ê¤ó¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ï¡¼¥È¤È»×¤¤¡¢¡Ø¼ÒÌ¾¡¢Ä¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¼é»þ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·