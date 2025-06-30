º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö#¥®¥ê¥®¥ê¥Í¥³È½ÄêÁª¼ê¸¢¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¤ÎÅê¹Æ¡£ ¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£´Ý¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¡¢ÊÁ¤â¤Þ¤ë¤Ç»°ÌÓÊÁ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¡Ä¡£¤±¤ì¤É¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ä¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ì¤Ã¤­¤È¤·¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢307Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È13Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦