¡Ô¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Daiki¤¬Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÈDM¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿½÷À­¤ÎÊý¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ6·î30Æü¡¢¸ø¼°X¤Ç¤³¤¦¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¥á¥¿¥ë¥³¥¢¥Ð¥ó¥É¤Î¡ÖCrossfaith¡×¤À¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï2006Ç¯¤ËÂçºå¤Ç5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯ÀìÌç»ï¤ä¥á¥¿¥ëÀìÌç»ï¤Ê¤É¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÏÃ