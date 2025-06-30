·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬±Ñ¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¹©¾ì¤ÇÁá´üÂà¿¦¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï250¿Í¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç2Ëü¿Í¤òºï¸º¤¹¤ë·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¡£