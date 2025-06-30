¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿µëÉÕ¶â¤ò¤á¤°¤ê¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ÔÄ¹¤¬º¨¤ßÀá¡ÖÂ¾¤Î»Å»ö¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡× Í¿ÅÞ¸øÌó¤Î¡ÖµëÉÕ¡×¤á¤°¤ê¶ÈÌ³ÁýÉ¬»ê·§ËÜ»Ô 6·î30Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñ¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ 7·î¤Î»²±¡Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÌ±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ØµëÉÕ¡Ù¤ò¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐµëÉÕ¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ò