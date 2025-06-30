[6.30 J3Âè18Àá](²Ö±à)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:²¬¹¨Æ»<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÂçºå]ÀèÈ¯GK 1 »³ËÜÆ©°áDF 3 Àî¾åÎµDF 6 ´ÜÌî½ÓÍ´DF 23 ½©»³ÂóÌéDF 37 ÄéÁÕ°ìÏºMF 8 Ë§²ìÆüÍÛMF 24 º´Æ£ÎÊMF 27 ß·ºêÎ¿ÂçMF 51 À¾Â¼¿¿µ§FW 9 ÅçÅÄÂó³¤FW 19 ÁýÅÄÈ»»Ê¹µ¤¨GK 31 ¿û¸¶ÂçÆ»DF 4 »³²¼ÎÊ»þDF 16 ¶¶ËÜÎ¦MF 7 ÌÚ¾¢µ®ÂçMF 11 Íøº¬ÎÜ°ÎMF 18 ²ÆÀîÂçÏÂFW 10 µ×ÊÝÍùµ×ÅÍFW 25 Éð°æÀ®¹ëFW 39 Ë¾·îÁÛ¶õ´ÆÆÄÂçÖÖÄ¾¿Í[ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö]ÀèÈ¯GK 15 ²¬ÅÄ¿µ»ÊDF 3 ß·ÅÄ