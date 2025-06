East Of Edenが、自身の春ツアーより2公演を収録した映像作品『East Of Eden Spring Tour 2025 ~ Seeds Of Hope ~』を8月20日にリリースする。 このツアーは、ベーシストMINAの加入により新体制となった彼女たちが1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を携え臨んだもの。映像作品には3月20日と4月8日の公演が収録される。 本来ツアーファイナルとなるはずだった3月20日の公演は、新メンバーMINAが体調不良により欠席