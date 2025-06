ガールズグループKISS OF LIFE(キス・オブ・ライフ)が、最新アルバムのプロモーション活動を成功裏に終えた。【写真】KISS OF LIFEの“過激パフォ”(写真=S2エンターテインメント)KISS OF LIFE6月9日に4thミニアルバム『224』をリリースしたKISS OF LIFEは、音楽番組やラジオ、バラエティ、大学祭、ユーチューブなど、多彩なステージとコンテンツを披露してきた。音楽番組ではタイトル曲『Lips Hips Kiss』を披露し、唯一無二