BLACKPINK¤Î¥í¥¼¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤Î¿·¶Ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥¼¡¢¡È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¡É¤ÇÂçÃÀÈ©¸«¤»¥í¥¼¤Ï6·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¯¤ì¤¿@alexwarren¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¡¢Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤È