アクションRPG『聖剣伝説Legend of Mana』のパッケージ版『聖剣伝説Legend of Mana メモリアルパッケージ』(Nintendo Switch/PS4)が、2025年9月4日に発売決定。スクウェア・エニックス e-STOREにて受注販売される。【写真】HDリマスター化でより美しくなった『聖剣伝説Legend of Mana』本作は、1999年に発売された「聖剣伝説」シリーズの第4作『聖剣伝説レジェンドオブマナ』が、グラフィックの高解像度化や背景・UIの描き