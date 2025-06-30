²¬»³¸©¸¶Çú»àË×¼Ô°ÖÎîº×²¬»³¡¦ËÌ¶è²¼ÀÐ°æ ¹­Åç¡¦Ä¹ºê¤Ë¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯80Ç¯¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©¤Ë½»¤àÈïÇú¼Ô¤ä°äÂ²¤é¤¬30Æü¡¢µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©¸¶ÇúÈïÇú¼Ô²ñ¤Î²ñ°÷¤éÌó25¿Í¤¬1Ê¬´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê²¬»³¸©¸¶ÇúÈïÇú¼Ô²ñ¡¿×¢¿®Ì÷Ç· ²ñÄ¹¡Ë¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Çú¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢³Ë¤Î¤Ê¤¤¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÂ³¤¯¸Â¤êÁÊ¤¨¤Æ¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×