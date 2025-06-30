Kindle Unlimited¤¬½é²ó3¥ö·îÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤ßÊüÂê¡ª¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¤³¤Î²èÌÌ¤¬½Ð¤¿¤é¥é¥Ã¥­¡¼¡ªAmazon¥®¥Õ¥È·ô5,000±ßÇã¤¦¤È500¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼2025¡×¤¬¤â¤¦¤¹¤°³«ºÅ¡ªÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆAmazon¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌµÎÁ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯É¬¿Ü¤Ç¤¹¡ª¢¨6·î29Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ç