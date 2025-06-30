»à¤Ë¤¿¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¤¬60ºÐ¤Î¿ÆÍ§¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç»à¤ÌÏÃ¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÃå´ãÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤¬X¤ÇÂç¤­¤¯¥Ð¥º¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Æ¤è(@sateyo)¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¤¬60ºÐ¤Î¿ÆÍ§¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç»à¤ÌÏÃ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¢£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¾¯¤·°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤ÈÊÌ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬¤¢¤ë¡ª¡ÚÌ¡²è¡Û»à¤Ë¤¿¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¤¬60ºÐ¤Î¿ÆÍ§¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç»à¤ÌÏÃ»à¤Ë¤¿¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¤¬60ºÐ¤Î¿ÆÍ§¤ÈÂç³Ø