¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈBlue Origin¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯6·î29Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÆ»ÈÍÑ·¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÖNew Shepard¡Ê¥Ë¥å¡¼¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÍ­¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿6Ì¾¤Î¥¯¥ë¡¼¤ÏÌµ»öÃÏ¾å¤Øµ¢´Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢Æ±¼Ò¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£New Shepard (NS-33)¥í¥±¥Ã¥È¡§New ShepardÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2025Ç¯6·î29Æü23»þ39Ê¬È¯¼Í¾ì¡§¥í¡¼¥ó¥Á¥µ