¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬30Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê´ÆÆÄÍûÁêÆü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£±Ç²è´ÛÆâ¤ÇÂ¾¤ÎµÒ¤«¤é¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢¹ñÊõ¤Ï¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤é¤¹¤¸¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö3»þ´Ö¼å¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯Âç¾æÉ×¡£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤â¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ