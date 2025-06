TREASUREが、4都市10公演で計15万人を動員した自身初のファンコンサート<2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN>から、5月18日(日)にさいたまスーパーアリーナで行われた最終公演をライブDVD & Blu-rayとして7月9日(水)にリリースすることが決定した。 本作には特別編集完全版のライブ本編22曲と、各会場のライブ映像で特別編集した[COLLECTION OF BEST MOMENTS]、そして メンバースペシャルインタビュー [TR