¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢6·î¤Î22»î¹ç¤ò14¾¡7ÇÔ1Ê¬¤±¤È¼·¤Ä¤ÎÃù¶â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£Æ±·î¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï18»î¹ç¤ò12¾¡5ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç2019Ç¯°ÊÍè9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ÊºÇ¹â¾¡Î¨¤ò´Þ¤à¡Ë¡£23»î¹ç¤Ç15¾¡8ÇÔ¤È¼·¤Ä¤ÎÃù¶â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿5·î¤ËÂ³¤­¡¢³«ËëÅö½é¤Î½ÐÃÙ¤ì¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤Î¤¬ÌøÄ®Ã£¤À¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¤È½ÐÎÝÎ¨¤Ç12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤­¡¢½é¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ë¤âµ±¤¤