8·î8Æü¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢À¼Í¥¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸­¿Í¡Ê35¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¡¢À¾Â¼¿ð¼ù¡Ê48¡Ë¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ìÍè¸­¿Í¤¬¡È¼ÞÇ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¾®Æ½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢6·î20Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¿·º§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Æ½¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¾®Æ½¡§ËÍ¤Ï