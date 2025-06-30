¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/30¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤¬29Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡ÊWONBIN¡Ë¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ú¼Ì¿¿¡ÛRIIZE¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¿§µ¤Êü¤Ä¢¡¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¾åÈ¾¿ÈÈäÏª¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤ÏÀ±¤È·î¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤òÅê¹Æ¡£¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¿¥ó¥¯¥È