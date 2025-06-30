◆横手特別・２勝クラス（７月５日、福島競馬場・ダート１７００メートル）プロミストジーン（牝３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は昨年、ダートの１４００メートルの新馬戦、１勝クラスを連勝。今年は連続２着だが、２走前のヒヤシンスＳ・リステッドはルクソールカフェから０秒１差。３着のドンインザムード、４着のアドマイヤデイトナがＵＡＥダービーで３、１着と好走したことからも、評価できる連対確保だった。前走