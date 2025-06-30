国会議事堂（右手前）と霞が関（左）など国家公務員に30日、夏のボーナス（期末・勤勉手当）が支給された。管理職を除く一般行政職（平均33.1歳）の平均支給額は70万6700円で、昨夏より7.2％、4万7300円増えた。民間の賃上げを反映したのが理由で、3年連続の増加。内閣人事局の試算によると、支給額のトップは最高裁長官の594万円。衆参両院の議長は535万円、国会議員は319万円、中央省庁の事務次官は335万円だった。石破茂