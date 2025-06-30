脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子という布陣が集結、7月17日（木）に拡大スペシャルでスタートするドラマ『しあわせな結婚』。同ドラマで新たに重要人物を演じるキャストが解禁された。物語のキーパーソンとなる謎の男・黒川竜司役で、俳優・杉野遥亮が参戦する。【映像】主題歌『Don’t Look Back In Anger』（Oasis）が流れるティザー阿部サダヲ演じる本作の主人公・原田幸太郎は、これまで独身主義を貫いて
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