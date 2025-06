NCT DREAMが新曲『BTTF』で、“最も輝く自分”を探す旅に出る。【写真】ヘチャン、インスタで“匂わせ”投稿?NCT DREAMの5thフルアルバム『Go Back To The Future』は、ダブルタイトル曲『BTTF』と『CHILLER』を含む全9曲が収録されており、7月14日午後6時より各種音楽配信サイトで配信開始される。タイトル曲『BTTF』は「Back To The Future」の略で、タイムマシンに乗ってタイムトラベルをする中で未来を変えられる力とチャンス