【AVATAR IN THE HALLOWEEN 2025】 10月25日 開催 参加費:5,000円 定員:100名 場所:ユニオンベース(〒270-1605 千葉県印西市平賀2858) イベント「AVATAR IN THE HALLOWEEN 2025(以下アバハロ2025)」が、千葉県のサバイバルゲームフィールド「ユニオンベース」にて10月25日に開催となる。参加費は5,000円、定員は100名。