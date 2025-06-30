¸Å¶×¤Î»Ø»È¤¤¤òÎý½¬¤¹¤ë¥·¥ó¥¿¡¦¥Ç¥Ó¡¦¥¹¥ê¥ä¥Ë¡¦¥¿¥ó¡¦¥·¥¨¥ó¤µ¤ó¡£¡Ê£µ·î£²£·Æü»£±Æ¡¢ÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²ò±à¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶6·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾ÊÂÀ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¶×¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥·¥ó¥¿¡¦¥Ç¥Ó¡¦¥¹¥ê¥ä¥Ë¡¦¥¿¥ó¡¦¥·¥¨¥ó¤µ¤ó¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅý³Ú´ï¡¢¸Å¶×¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Å¶×¤Î²»¿§¤Ï½Å¡¹¤·¤¯ÍÞÍÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ÅÂå¤ÎÏ·¿Í¤¬Êª¸ì¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú´ï¤À¡×