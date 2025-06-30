171¥»¥ó¥Á¡¢È´·²¤ÎÃå¤³¤Ê¤·½÷Í¥¤Î»³ºê¹ÉºÚ(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê?ÃËÁ°?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×8·î¹æ(¸÷Ê¸¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¹ðÃÎ¡£½Ä¼Ê¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢ÀÖ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£Ãã¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÄó¤²¤¿¥á¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£171¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÇÈ´·²¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹û¤ìÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥¯¡¼¥ë¤Ê¥á¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»³ºê¹ÉºÚ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àhir