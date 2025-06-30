¡ÚS.H.Figuarts ºùÌÚ¥«¥Ê¡Û È¯ÇäÆü¡§5·î31Æü »²¹Í²Á³Ê¡§11,000±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§9,373±ß ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts ºùÌÚ¥«¥Ê¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é14¡ó¥ª¥Õ¤Î9,373±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡×¤è¤ê¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¿ÍËâË¡¾¯½÷¡ÖºùÌÚ¥«¥Ê¡×¤òS.H.Figuarts¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£